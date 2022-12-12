Плешакова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Плешаков Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агриппина Ефимовна
Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Плешаков Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ефимия Ефимовна
Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Агафия Ефимовна
Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно