Плешакова Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешакова Мария Яковлевна

Плешакова Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Плешаков Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Плешаков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агриппина Ефимовна

Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плешаков Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Плешаков Павел Ефимович

Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ефимия Ефимовна

Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Агафия Ефимовна

Отец ребёнка: Плешаков Ефим Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Ефим Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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