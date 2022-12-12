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Плешаков Ефим Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Плешаков Алексей Козмич

Мать: Плешакова Александра Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Плешаков Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Плешаков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агриппина Ефимовна

Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плешаков Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Плешаков Павел Ефимович

Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ефимия Ефимовна

Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Агафия Ефимовна

Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Мария Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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