Плешаков Ефим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1842
Сын: Плешаков Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агриппина Ефимовна
Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Плешаков Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ефимия Ефимовна
Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Агафия Ефимовна
Мать ребёнка: Плешакова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно