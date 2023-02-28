Климовских Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти21.01.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1780
Сын: Климовских Моисей Матвеевич
Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Озерова Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Климовских Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Климовских Егор Матвеевич
Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Климовских Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Климовских Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Климовских Назар Матвеевич
Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
21.01.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.01.1816