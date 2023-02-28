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Климовских Матвей Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1763

Дата смерти

21.01.1816

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Климовских Василий Андреевич

Мать: Климовских Агафия Андреева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Климовских Моисей Матвеевич

Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Озерова Параскева Матвеевна

Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Климовских Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Климовских Егор Матвеевич

Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Климовских Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Климовских Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Климовских Назар Матвеевич

Мать ребёнка: Климовских Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Агафия Власовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
21.01.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.01.1816
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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