Климовских Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти27.01.1809
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Климовских Андрей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Климовских Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Климовских Агафия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
27.01.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
27.01.1809