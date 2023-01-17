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Климовских Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

27.01.1809

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Климовских Андрей Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Климовских Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Климовских Агафия Андреева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Агафия Андреева

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
27.01.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
27.01.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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