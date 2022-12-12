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Климовских Андрей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1742 и 1744

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климовских Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Климовских Емельян Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1736

Сын: Климовских Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Климовских Аверкий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Между 1742 и 1744
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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