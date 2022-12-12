Климовских Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1742 и 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климовских Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Климовских Емельян Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Климовских Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Климовских Аверкий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1742 и 1744