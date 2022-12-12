Озерова (Климовских) Параскева Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Дьякова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович
Бракосочетание
17.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1805
Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Чернеева Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Парыгина Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно