Озерова (Климовских) Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Климовских) Параскева Матвеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Климовских Матвей Васильевич

Мать: Климовских Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Дьякова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1804

Муж: Озеров Яков Федотович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1805

Сын: Озеров Евдоким Яковлевич

Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Чернеева Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Парыгина Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Озеров Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Озеров Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Озеров Яков Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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