Озеров Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзеров Михаил Яковлевич

Озеров Михаил Яковлевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Озеров Яков Федотович

Мать: Озерова Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.02.1843

Жена: Озерова Варвара Ефимовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Феодор Николаев Старков
Крещение
16.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
14.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1844

Дочь: Хиония Михайловна

Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Озеров Савва Михайлович

Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Устина Михайловна

Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Озеров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Озеров Федор Михайлович

Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Яков Михайлович

Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close