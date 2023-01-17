Озеров Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Озеров Яков Федотович
Бракосочетание
20.02.1843
Жена: Озерова Варвара Ефимовна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Феодор Николаев Старков
Крещение
16.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
14.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1844
Дочь: Хиония Михайловна
Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Устина Михайловна
Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Озерова Варвара Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно