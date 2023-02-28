(Озерова) Хиония Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.04.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1844
Отец: Озеров Михаил Яковлевич
Мать: Озерова Варвара Ефимовна
Крещение
27.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно