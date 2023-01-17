Озерова (Росторгуева) Варвара Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
20.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Феодор Николаев Старков
Рождение ребёнка
24.04.1844
Дочь: Хиония Михайловна
Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Устина Михайловна
Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно