Озерова (Росторгуева) Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Росторгуева) Варвара Ефимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Макаров Ефим Антонович

Мать: Макарова Екатерина Георгиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.02.1843

Муж: Озеров Михаил Яковлевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Феодор Николаев Старков
Рождение ребёнка
24.04.1844

Дочь: Хиония Михайловна

Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Озеров Савва Михайлович

Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Устина Михайловна

Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Озеров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Озеров Федор Михайлович

Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Яков Михайлович

Отец ребёнка: Озеров Михаил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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