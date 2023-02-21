Макарова Екатерина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Озерова Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Макаров Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Макаров Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Макаров Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Макаров Ефим Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мариамна Ефимовна
Отец ребёнка: Макаров Ефим Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно