Макарова Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Екатерина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Озерова Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Макаров Ефим Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Макаров Ефим Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Макаров Иосиф Ефимович

Отец ребёнка: Макаров Ефим Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Макаров Ефим Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мариамна Ефимовна

Отец ребёнка: Макаров Ефим Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Ефим Антонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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