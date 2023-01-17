Озеров Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Озеров Яков Федотович
Крещение
28.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Озерова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Озерова Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Озерова Мария Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно