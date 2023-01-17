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Озеров Федор Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Озеров Яков Федотович

Мать: Озерова Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850

Сын: Озеров Михаил Федорович

Мать ребёнка: Озерова Мария Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Озеров Ефим Федорович

Мать ребёнка: Озерова Мария Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озерова Мария Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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