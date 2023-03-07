Озеров Ефим Федорович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Озеров Федор Яковлевич
Мать: Озерова Мария Ильинична
Бракосочетание
22.01.1877
Жена: Озерова Ольга Михайловна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Василий Кондюрин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно