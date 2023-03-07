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Озеров Ефим Федорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Озеров Федор Яковлевич

Мать: Озерова Мария Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.01.1877

Жена: Озерова Ольга Михайловна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Василий Кондюрин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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