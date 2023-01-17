Озерова (Кондюрина) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Кондюрина) Ольга Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1852

Отец: Кондюрин Михаил Яковлевич

Мать: Кондюрина Параскева Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.07.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1877

Муж: Озеров Ефим Федорович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Василий Кондюрин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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