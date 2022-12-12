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Кондюрина Параскева Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1849

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1850

Сын: Кондюрин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1852

Дочь: Озерова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.09.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кондюрин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Священник Петр Корионов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Михаил Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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