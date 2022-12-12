Кондюрина Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1849
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
29.11.1850
Сын: Кондюрин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
16.07.1852
Дочь: Озерова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич
Крещение
04.09.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кондюрин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Священник Петр Корионов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно