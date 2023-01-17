(Кондюрина) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.12.1849
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1849
Крещение
12.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница единоверческаго священника Алексия Бердникова дочь девица Анфиса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858