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(Кондюрина) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.12.1849

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1849

Отец: Кондюрин Михаил Яковлевич

Мать: Кондюрина Параскева Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница единоверческаго священника Алексия Бердникова дочь девица Анфиса
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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