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Кондюрин Михаил Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кондюрин Яков Федотович

Мать: Кондюрина Параскева Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.02.1843
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1849

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Кондюрина Параскева Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1850

Сын: Кондюрин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кондюрина Параскева Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1852

Дочь: Озерова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Кондюрина Параскева Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кондюрин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кондюрина Параскева Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Зав. маст. Петра Кондюрина жена Ирина Яковлева
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Зав. маст. Петра Кондюрина жена Ирина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Параскева Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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