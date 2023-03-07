Кондюрин Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Крещение
11.02.1843
Крещение
09.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1849
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Кондюрина Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
29.11.1850
Сын: Кондюрин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кондюрина Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
16.07.1852
Дочь: Озерова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Кондюрина Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кондюрин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кондюрина Параскева Андреевна
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Зав. маст. Петра Кондюрина жена Ирина Яковлева
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Зав. маст. Петра Кондюрина жена Ирина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно