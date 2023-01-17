Парыгина (Озерова) Ульяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиМежду 1845 и 1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Озеров Яков Федотович
Бракосочетание
16.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте мастеровые Пантелей Щукин Аксен Шаимов
Рождение ребёнка
28.03.1843
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Парыгин Николай Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1844
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Парыгин Николай Петрович
Крещение
19.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1845 и 1848