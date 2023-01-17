Парыгина (Озерова) Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Озерова) Ульяна Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Между 1845 и 1848

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Озеров Яков Федотович

Мать: Озерова Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1836

Муж: Парыгин Николай Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте мастеровые Пантелей Щукин Аксен Шаимов
Рождение ребёнка
28.03.1843

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Парыгин Николай Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1844

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Парыгин Николай Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1845 и 1848
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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