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Парыгин Николай Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Парыгин Петр Филиппович

Мать: Парыгина Васса Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1836

Жена: Парыгина Ульяна Яковлевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте мастеровые Пантелей Щукин Аксен Шаимов
Рождение ребёнка
28.03.1843

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Парыгина Ульяна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1844

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Парыгина Ульяна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Устина Николаевна

Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.05.1859

Сын: Парыгин Савва Николаевич

Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парыгина Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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