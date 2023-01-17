Парыгин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Парыгин Петр Филиппович
Мать: Парыгина Васса Петровна
Бракосочетание
16.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте мастеровые Пантелей Щукин Аксен Шаимов
Рождение ребёнка
28.03.1843
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Парыгина Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
13.03.1844
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Парыгина Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Устина Николаевна
Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1859
Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно