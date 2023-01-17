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Парыгин Петр Филиппович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

24.07.1842

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Парыгин Филипп Яковлевич

Мать: Парыгина Феодосия Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анисия Петровна

Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1814

Жена: Парыгина Васса Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1819

Сын: Парыгин Яков Петрович

Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Парыгин Петр Петрович

Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Парыгин Николай Петрович

Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мичкова Параскева Петровна

Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Парыгин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
24.07.1842
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
26.07.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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