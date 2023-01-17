Парыгин Петр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти24.07.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анисия Петровна
Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна
Бракосочетание
1814
Жена: Парыгина Васса Петровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мичкова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Парыгин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Парыгина Васса Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1842
Причина смерти: От горячки
Похороны
26.07.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя