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Парыгин Филипп Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Трубин Яков

Мать: Трубина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Парыгин Петр Филиппович

Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Парыгин Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Кондюрина Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парыгина Феодосия Савватеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1812
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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