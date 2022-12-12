Парыгин Филипп Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Трубин Яков
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Савватеевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Парыгин Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Савватеевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Кондюрина Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Парыгина Феодосия Савватеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812