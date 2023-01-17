Трубина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Трубин Яков
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Трубин Яков
Рождение ребёнка
25.08.1777
Дочь: Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Трубин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трубин Яков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно