Трубина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубина Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Парыгин Миней Яковлевич

Отец ребёнка: Трубин Яков

Рождение ребёнка
1768

Сын: Парыгин Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Трубин Яков

Рождение ребёнка
25.08.1777

Дочь: Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Трубин Яков

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубин Яков

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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