Кондюрина (Трубина) Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Трубина) Параскева Филипповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Парыгин Филипп Яковлевич

Мать: Парыгина Феодосия Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1816

Муж: Кондюрин Авраам Миронович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Авраамовна

Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.09.1820

Дочь: Анна Авраамовна

Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Авраамовна

Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Петухова Александра Авраамовна

Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрона Авраамовна

Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кондюрин Григорий Авраамович

Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кондюрин Андриан Авраамович

Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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