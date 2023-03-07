Кондюрина (Трубина) Параскева Филипповна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
11.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Авраамовна
Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович
Рождение ребёнка
22.09.1820
Дочь: Анна Авраамовна
Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Авраамовна
Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Петухова Александра Авраамовна
Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрона Авраамовна
Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кондюрин Григорий Авраамович
Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кондюрин Андриан Авраамович
Отец ребёнка: Кондюрин Авраам Миронович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858