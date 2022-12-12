Кондюрин Андриан Авраамович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиДо 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
24.07.1850
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Прохор Естратов Холин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Андриановна
Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1913