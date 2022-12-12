Кондюрин Андриан Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюрин Андриан Авраамович

Кондюрин Андриан Авраамович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

До 1913

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кондюрин Авраам Миронович

Мать: Кондюрина Параскева Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.07.1850

Жена: Кондюрина Елизавета Алексеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Прохор Естратов Холин
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Андриановна

Мать ребёнка: Кондюрина Елизавета Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1913
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close