Кондюрина (Климовских) Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти27.10.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
24.07.1850
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Прохор Естратов Холин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Андриановна
Отец ребёнка: Кондюрин Андриан Авраамович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.10.1913
Причина смерти: От старости
Похороны
29.10.1913
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя