Кондюрина (Климовских) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Климовских) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

27.10.1913

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Климовских Алексей Петрович

Мать: Климовских Мария Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.07.1850

Муж: Кондюрин Андриан Авраамович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Прохор Естратов Холин
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Андриановна

Отец ребёнка: Кондюрин Андриан Авраамович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.10.1913
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От старости
Похороны
29.10.1913
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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