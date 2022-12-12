Климовских Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
02.02.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафия Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Климовских Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Климовских Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кондюрина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Климовских Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Климовских Мария Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно