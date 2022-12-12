Климовских Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1849
Сын: Климовских Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Климовских Домника Максимовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Домника Максимовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Домника Максимовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Домника Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно