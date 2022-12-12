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Климовских (Баранова) Мария Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.04.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1799

Отец: Баранов Андрей Васильевич

Мать: Баранова Ксения Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.04.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1817

Муж: Климовских Алексей Петрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафия Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Климовских Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кондюрина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Климовских Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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