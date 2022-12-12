Климовских (Баранова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1799
Крещение
12.04.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафия Алексеевна
Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Климовских Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кондюрина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Климовских Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Климовских Алексей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно