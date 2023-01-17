Петухова (Кондюрина) Александра Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Кондюрина) Александра Авраамовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кондюрин Авраам Миронович

Мать: Кондюрина Параскева Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.09.1847

Сын: Петухов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Петухов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мариамна Андреевна

Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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