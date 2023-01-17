Петухова (Кондюрина) Александра Авраамовна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
15.09.1847
Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мариамна Андреевна
Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Петухов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно