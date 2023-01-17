Парыгин Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Парыгин Петр Филиппович
Мать: Парыгина Васса Петровна
Бракосочетание
16.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте мастеровые Пантелей Щукин Аксен Шаимов
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Парыгина Параскева Никитична
Рождение ребёнка
16.07.1843
Сын: Парыгин Прокопий Яковлевич
Мать ребёнка: Парыгина Параскева Никитична
Рождение ребёнка
1846
Сын: Парыгин Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Парыгина Параскева Никитична
Рождение ребёнка
18.04.1849
Сын: Парыгин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Парыгина Параскева Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно