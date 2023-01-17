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Парыгин Яков Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Парыгин Петр Филиппович

Мать: Парыгина Васса Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1836

Жена: Парыгина Параскева Никитична

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте мастеровые Пантелей Щукин Аксен Шаимов
Рождение ребёнка
1841

Сын: Парыгин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Парыгина Параскева Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1843

Сын: Парыгин Прокопий Яковлевич

Мать ребёнка: Парыгина Параскева Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Парыгин Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Парыгина Параскева Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.04.1849

Сын: Парыгин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Парыгина Параскева Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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