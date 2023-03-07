Парыгин Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарыгин Павел Яковлевич

Парыгин Павел Яковлевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Парыгин Яков Петрович

Мать: Парыгина Параскева Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.06.1859

Жена: Парыгина Пелагия Матвеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close