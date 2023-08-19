Парыгина (Балакина) Пелагия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Балакин Матвей Андреевич
Мать: Балакина Ирина Матвеевна
Бракосочетание
15.06.1859
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно