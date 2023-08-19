Парыгина (Балакина) Пелагия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Балакина) Пелагия Матвеевна

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Балакин Матвей Андреевич

Мать: Балакина Ирина Матвеевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.06.1859

Муж: Парыгин Павел Яковлевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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