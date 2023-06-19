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Балакина (Бабикова) Ирина Матвеевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Бабиков Матвей Федотович

Мать: Кувандышева Параскева Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.05.1841

Муж: Балакин Матвей Андреевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Парыгина Пелагия Матвеевна

Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.10.1843

Дочь: Ефросиния Матвеевна

Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Балакин Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1849

Сын: Балакин Лупп Матвеевич

Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Балакин Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Матвеевна

Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно