Балакина (Бабикова) Ирина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
03.05.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Парыгина Пелагия Матвеевна
Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1843
Дочь: Ефросиния Матвеевна
Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Балакин Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
?.12.1849
Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Матвеевна
Отец ребёнка: Балакин Матвей Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно