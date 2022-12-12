(Балакина) Ефросиния Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балакина) Ефросиния Матвеевна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.10.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1843

Отец: Балакин Матвей Андреевич

Мать: Балакина Ирина Матвеевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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