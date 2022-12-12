(Балакина) Ефросиния Матвеевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1843
Отец: Балакин Матвей Андреевич
Мать: Балакина Ирина Матвеевна
Крещение
12.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно