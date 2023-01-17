Парыгина (Мамонтова) Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Мамонтова) Васса Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Мамонтов Петр Козмич

Мать: Мамонтова Ксения Степанова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анисия Петровна

Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1814

Муж: Парыгин Петр Филиппович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1819

Сын: Парыгин Яков Петрович

Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Парыгин Петр Петрович

Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Парыгин Николай Петрович

Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мичкова Параскева Петровна

Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Парыгин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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