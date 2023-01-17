Парыгина (Мамонтова) Васса Петровна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Мамонтов Петр Козмич
Крещение
23.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анисия Петровна
Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович
Бракосочетание
1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мичкова Параскева Петровна
Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Парыгин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Парыгин Петр Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно