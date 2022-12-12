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Мамонтов Петр Козмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Мамонтов Козма Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шаимова Варвара Петровна

Мать ребёнка: Мамонтова Ксения Степанова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Парыгина Васса Петровна

Мать ребёнка: Мамонтова Ксения Степанова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Чайкина Параскева Петровна

Мать ребёнка: Мамонтова Ксения Степанова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Мамонтова Ксения Степанова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Ксения Степанова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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