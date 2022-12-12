Мамонтов Петр Козмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Мамонтов Козма Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Шаимова Варвара Петровна
Мать ребёнка: Мамонтова Ксения Степанова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Парыгина Васса Петровна
Мать ребёнка: Мамонтова Ксения Степанова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Чайкина Параскева Петровна
Мать ребёнка: Мамонтова Ксения Степанова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Мамонтова Ксения Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно