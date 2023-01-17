Мичкова (Парыгина) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Парыгина) Параскева Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Парыгин Петр Филиппович

Мать: Парыгина Васса Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1840

Муж: Мичков Иван Родионович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1841

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.07.1842

Сын: Мичков Степан Иванович

Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович

Рождение ребёнка
13.07.1843

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мичков Федор Иванович

Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1849

Сын: Мичков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Волкова Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мичков Семен Иванович

Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мичков Яков Иванович

Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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