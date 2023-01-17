Мичкова (Парыгина) Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Парыгин Петр Филиппович
Мать: Парыгина Васса Петровна
Бракосочетание
16.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1841
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович
Рождение ребёнка
24.07.1842
Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович
Рождение ребёнка
13.07.1843
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович
Рождение ребёнка
13.01.1849
Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Волкова Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мичков Яков Иванович
Отец ребёнка: Мичков Иван Родионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно