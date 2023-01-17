Мичков Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1849
Отец: Мичков Иван Родионович
Крещение
14.01.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Евсегний Данилов Климовских
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно