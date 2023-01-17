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Мичков Георгий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1849

Отец: Мичков Иван Родионович

Мать: Мичкова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.01.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Евсегний Данилов Климовских
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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