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Мичков Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1842

Дата смерти

29.08.1842

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1842

Отец: Мичков Иван Родионович

Мать: Мичкова Параскева Петровна

Крещение
26.07.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
29.08.1842
Похороны
31.08.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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