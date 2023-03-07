Климовских Назар Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовских Назар Матвеевич

Климовских Назар Матвеевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

27.02.1866

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Климовских Матвей Васильевич

Мать: Климовских Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Степанида Назаровна

Мать ребёнка: Климовских Степанида Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафия Назаровна

Мать ребёнка: Климовских Степанида Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Климовских Антон Назарович

Мать ребёнка: Климовских Степанида Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Климовских Захар Назарович

Мать ребёнка: Климовских Степанида Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Климовских Тихон Назарович

Мать ребёнка: Климовских Степанида Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Степанида Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.02.1866
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
01.03.1866
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close