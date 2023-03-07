Климовских Назар Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти27.02.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Степанида Назаровна
Мать ребёнка: Климовских Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафия Назаровна
Мать ребёнка: Климовских Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Климовских Антон Назарович
Мать ребёнка: Климовских Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Климовских Захар Назарович
Мать ребёнка: Климовских Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Климовских Тихон Назарович
Мать ребёнка: Климовских Степанида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1866
Похороны
01.03.1866
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя