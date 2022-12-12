Климовских Степанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Степанида Назаровна
Отец ребёнка: Климовских Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафия Назаровна
Отец ребёнка: Климовских Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Климовских Антон Назарович
Отец ребёнка: Климовских Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Климовских Захар Назарович
Отец ребёнка: Климовских Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Климовских Тихон Назарович
Отец ребёнка: Климовских Назар Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно