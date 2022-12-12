Климовских Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Степанида Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Степанида Назаровна

Отец ребёнка: Климовских Назар Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафия Назаровна

Отец ребёнка: Климовских Назар Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Климовских Антон Назарович

Отец ребёнка: Климовских Назар Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Климовских Захар Назарович

Отец ребёнка: Климовских Назар Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Климовских Тихон Назарович

Отец ребёнка: Климовских Назар Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Назар Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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