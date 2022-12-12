Климовских Антон Назарович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1851
Сын: Климовских Степан Антонович
Мать ребёнка: Климовских Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Климовских Василий Антонович
Мать ребёнка: Климовских Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
?.02.1858
Сын: Климовских Федор Антонович
Мать ребёнка: Климовских Мелания Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно