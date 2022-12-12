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Климовских Антон Назарович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Климовских Назар Матвеевич

Мать: Климовских Степанида Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Климовских Степан Антонович

Мать ребёнка: Климовских Мелания Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Климовских Василий Антонович

Мать ребёнка: Климовских Мелания Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1858

Сын: Климовских Федор Антонович

Мать ребёнка: Климовских Мелания Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Мелания Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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