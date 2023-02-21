Климовских Мелания Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Мелания Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Климовских Степан Антонович

Отец ребёнка: Климовских Антон Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Климовских Василий Антонович

Отец ребёнка: Климовских Антон Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1858

Сын: Климовских Федор Антонович

Отец ребёнка: Климовских Антон Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Антон Назарович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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