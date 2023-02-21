Климовских Мелания Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Климовских Степан Антонович
Отец ребёнка: Климовских Антон Назарович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Климовских Василий Антонович
Отец ребёнка: Климовских Антон Назарович
Рождение ребёнка
?.02.1858
Сын: Климовских Федор Антонович
Отец ребёнка: Климовских Антон Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно