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Климовских Ефим Моисеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.01.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1806

Отец: Климовских Моисей Матвеевич

Мать: Климовских Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Климовских Александр Ефимович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Климовских Павел Ефимович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Климовских Иван Ефимович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Климовских Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Климовских Родион Ефимович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Параскева Павловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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