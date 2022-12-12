Климовских Ефим Моисеевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1806
Крещение
27.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Климовских Александр Ефимович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Климовских Павел Ефимович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Климовских Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Климовских Родион Ефимович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно