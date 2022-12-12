Климовских Александр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1851
Сын: Климовских Федор Александрович
Мать ребёнка: Климовских Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Климовских Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Климовских Филарет Александрович
Мать ребёнка: Климовских Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно