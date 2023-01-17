Климовских Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Параскева Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Климовских Александр Ефимович

Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Климовских Павел Ефимович

Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Климовских Иван Ефимович

Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Климовских Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Климовских Родион Ефимович

Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Ефим Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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