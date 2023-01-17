Климовских Параскева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Климовских Александр Ефимович
Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Климовских Павел Ефимович
Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Климовских Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Климовских Родион Ефимович
Отец ребёнка: Климовских Ефим Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно