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Рябов Афанасий Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Рябов Савва Максимович

Мать: Рябова Анна Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1815

Жена: Рябова Марфа Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не венчаны
Рождение ребёнка
?.06.1819

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Феодосия Афанасьевна

Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Рябов Прокопий Афанасьевич

Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Рябов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Рябов Артемий Афанасьевич

Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рябов Егор Афанасьевич

Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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