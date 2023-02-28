Рябов Афанасий Саввич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Рябов Савва Максимович
Мать: Рябова Анна Николаевна
Бракосочетание
?.01.1815
Жена: Рябова Марфа Ефимовна
Не венчаны
Рождение ребёнка
?.06.1819
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Феодосия Афанасьевна
Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Рябов Прокопий Афанасьевич
Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рябов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рябов Артемий Афанасьевич
Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Рябова Марфа Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно