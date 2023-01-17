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Рябов Артемий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

08.08.1856

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Рябов Афанасий Саввич

Мать: Рябова Марфа Ефимовна

Бракосочетание
16.02.1846

Жена: Рябова Гликерия Семеновна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте заводский мастеровый | Петр Романов Лысов
Рождение ребёнка
1847

Сын: Рябов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Рябова Гликерия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1855

Сын: Рябов Федор Артемьевич

Мать ребёнка: Рябова Гликерия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1856

Дочь: Евдокия Артемьевна

Мать ребёнка: Рябова Гликерия Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
08.08.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1856
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От громового удара
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