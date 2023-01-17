Рябов Артемий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти08.08.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Рябов Афанасий Саввич
Мать: Рябова Марфа Ефимовна
Бракосочетание
16.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте заводский мастеровый | Петр Романов Лысов
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Рябова Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
01.03.1855
Мать ребёнка: Рябова Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
13.03.1856
Дочь: Евдокия Артемьевна
Мать ребёнка: Рябова Гликерия Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.08.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1856
Причина смерти: От громового удара