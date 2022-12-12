Рябова (Шуравина) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Шуравина) Марфа Ефимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Шуравин Ефим Андреевич

Мать: Шуравина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1815

Муж: Рябов Афанасий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не венчаны
Рождение ребёнка
?.06.1819

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Феодосия Афанасьевна

Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Рябов Прокопий Афанасьевич

Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Рябов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Рябов Артемий Афанасьевич

Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рябов Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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