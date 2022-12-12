Рябова (Шуравина) Марфа Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
?.01.1815
Не венчаны
Рождение ребёнка
?.06.1819
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Феодосия Афанасьевна
Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Рябов Прокопий Афанасьевич
Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рябов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рябов Артемий Афанасьевич
Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Рябов Афанасий Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858