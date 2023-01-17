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Рябов Егор Афанасьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Рябов Афанасий Саввич

Мать: Рябова Марфа Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1849

Жена: Рябова Екатерина Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте заводский мастеровый Стефан Захаров Козминых
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Рябова Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Рябов Михаил Егорович

Мать ребёнка: Рябова Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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