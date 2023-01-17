Рябов Егор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Рябов Афанасий Саввич
Мать: Рябова Марфа Ефимовна
Бракосочетание
05.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте заводский мастеровый Стефан Захаров Козминых
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Рябова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Мать ребёнка: Рябова Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно