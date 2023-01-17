Рябова (Старкова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Крещение
24.10.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте заводский мастеровый Стефан Захаров Козминых
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Рябов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.12.1857
Отец ребёнка: Рябов Егор Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно