Рябова (Старкова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Старкова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Старков Иван Федорович

Мать: Старкова Неонилла Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.10.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1849

Муж: Рябов Егор Афанасьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте заводский мастеровый Стефан Захаров Козминых
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Рябов Егор Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Рябов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Рябов Егор Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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